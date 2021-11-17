Так выглядела горящая дверь посольства в августе 2021-го​





По этому поводу дипломаты прекратили прием по консульским вопросам.





Это не первый случай с посольством в Бельгии, пишет Еврорадио. Год назад его замазали черной краской — а несколько месяцев назад подожгли его дверь и оставили надписи на стенах.





Позже пользователи заметили, что это старое сообщение за август, которое появилось под свежей датой.





Еще через какое-то время посольство Беларуси в Бельгии опровергло сведения о поджоге. Тем временем о нем успели написать уже такие информагентства, как БЕЛТА и ТАСС. На самом сайте до сих пор остается информация о поджоге, датированная 17 ноября.



