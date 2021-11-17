Посольство Беларуси в Бельгии опровергает сведения о поджоге со своего сайта
Неизвестные лица подожгли посольство Беларуси в Брюсселе, сообщается на сайте самого представительства. Фото или видео пока нет.
Так выглядела горящая дверь посольства в августе 2021-го
По этому поводу дипломаты прекратили прием по консульским вопросам.
Это не первый случай с посольством в Бельгии, пишет Еврорадио. Год назад его замазали черной краской — а несколько месяцев назад подожгли его дверь и оставили надписи на стенах.
Позже пользователи заметили, что это старое сообщение за август, которое появилось под свежей датой.
Еще через какое-то время посольство Беларуси в Бельгии опровергло сведения о поджоге. Тем временем о нем успели написать уже такие информагентства, как БЕЛТА и ТАСС. На самом сайте до сих пор остается информация о поджоге, датированная 17 ноября.
20:29 17/11/2021
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