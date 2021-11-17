







По информации телеграм-канала «Пул Первого», стороны договорились о том, пишет Оfficelife.media, что выносят обсуждение проблемы на уровень должностных лиц ЕС и Беларуси, которые будут определены от обеих сторон, и немедленно вступят в переговоры для разрешения проблемы.





В таком контексте будет решаться и пожелание мигрантов попасть в Германию.





Александру Лукашенко передана просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе урегулирования миграционного кризиса международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов.





Немецкое издание Bild сообщает, что в телефонном разговоре с Лукашенко Меркель «сохраняла жесткую позицию», пообещав обсудить «некоторые вопросы» в ЕС.



