+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Судьбу мигрантов решат власти Беларуси и Евросоюза

Александр Лукашенко и Ангела Меркель нашли понимание, как действовать дальше в решении миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС.



По информации телеграм-канала «Пул Первого», стороны договорились о том, пишет Оfficelife.media, что выносят обсуждение проблемы на уровень должностных лиц ЕС и Беларуси, которые будут определены от обеих сторон, и немедленно вступят в переговоры для разрешения проблемы.

В таком контексте будет решаться и пожелание мигрантов попасть в Германию.

Александру Лукашенко передана просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе урегулирования миграционного кризиса международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов.

Немецкое издание Bild сообщает, что в телефонном разговоре с Лукашенко Меркель «сохраняла жесткую позицию», пообещав обсудить «некоторые вопросы» в ЕС.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]