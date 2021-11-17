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Папа Римский о миграционном кризисе: строительство стен - это возврат в прошлое

Папа Римский Франциск назвал строительство стен на границах и возвращение мигрантов в небезопасные места признаками возврата в прошлое.

© Правда Гомель


Об этом он заявил в приветственном послании по случаю 40-летия деятельности Иезуитской службы по делам беженцев в Италии, сообщает GP.by со ссылкой на телеканал Rai News. 

Как отмечает телеканал, в послании Папы Римского есть четкая отсылка на события в Польше и недавнее решение властей этой страны разрешить кризис, связанный с тысячами беженцев на границе, путем строительства стены. 

"В последние десятилетия появляются признаки возврата к прошлому: снова вспыхивают конфликты в разных частях мира, национализм и популизм снова проявляются на разных уровнях, строительство стен и возвращение мигрантов в небезопасные места кажутся единственным решением для правительств (в вопросе миграционного кризиса. - Прим. БЕЛТА)", - заявил понтифик.

Папа Римский обратил внимание, что число людей, вынужденных бежать, постоянно растет. Многие из этих людей жили в условиях рабства или в странах, где идет война. У беженцев зачастую нет другого выхода, кроме как "отправиться в безопасное место, где можно "осуществить мечты и чаяния, найти применение своим талантам и навыкам". 

Понтифик назвал беженцев "лицом надежды", в том числе благодаря "мужеству в преодолении трудностей, которые многим могут показаться непреодолимыми". Беженцы помогают нам не повторять ошибок прошлого, изменить настоящее и строить мирное будущее, подчеркнул Папа Франциск. 
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