+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников

Госбюро расследований завершило расследование по преступлениям президента-беглеца Виктора Януковича и других девяти высокопоставленных чиновников во время акций протеста на Майдане в 2014 году.

Майдана. Пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов, 13 из них – убили. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna


Расследование продолжалось 8 лет, за это время собрали более 1,5 тысячи томов доказательств, сообщили в ГБР, пишет Gazeta.ua.

"В состав преступной группы чиновников входили министр обороны, глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра, министр внутренних дел и его заместитель, начальник главного управления – командующий внутренними войсками МВД, временно исполняющий обязанности начальника милиции Киева, начальник милиции общественной безопасности в Киеве и командир "Беркута", - говорится в сообщении.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.

Из-за действий этой организованной преступной группы погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В рамках уголовного производства расследовано 1019 эпизодов преступных действий.

Стороны защиты сообщили о завершении и предоставили доступ к материалам досудебного расследования.

После ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт направят в суд для урегулирования вопроса о рассмотрении дела заочно, поскольку экс-должностные лица с 2014 года скрываются от органов следствия и суда.

 

5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.

Кроме того, Януковичу сообщили о подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014 года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]