Майдана. Пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов, 13 из них – убили. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna









Расследование продолжалось 8 лет, за это время собрали более 1,5 тысячи томов доказательств, сообщили в ГБР, пишет Gazeta.ua.





"В состав преступной группы чиновников входили министр обороны, глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра, министр внутренних дел и его заместитель, начальник главного управления – командующий внутренними войсками МВД, временно исполняющий обязанности начальника милиции Киева, начальник милиции общественной безопасности в Киеве и командир "Беркута", - говорится в сообщении.





Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.





Из-за действий этой организованной преступной группы погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.





В рамках уголовного производства расследовано 1019 эпизодов преступных действий.





Стороны защиты сообщили о завершении и предоставили доступ к материалам досудебного расследования.





После ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт направят в суд для урегулирования вопроса о рассмотрении дела заочно, поскольку экс-должностные лица с 2014 года скрываются от органов следствия и суда.









5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.





Кроме того, Януковичу сообщили о подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014 года.