1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Госбюро расследований завершило расследование по преступлениям президента-беглеца Виктора Януковича и других девяти высокопоставленных чиновников во время акций протеста на Майдане в 2014 году.
Майдана. Пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов, 13 из них – убили. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
Расследование продолжалось 8 лет, за это время собрали более 1,5 тысячи томов доказательств, сообщили в ГБР, пишет Gazeta.ua.
"В состав преступной группы чиновников входили министр обороны, глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра, министр внутренних дел и его заместитель, начальник главного управления – командующий внутренними войсками МВД, временно исполняющий обязанности начальника милиции Киева, начальник милиции общественной безопасности в Киеве и командир "Беркута", - говорится в сообщении.
Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.
Из-за действий этой организованной преступной группы погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
В рамках уголовного производства расследовано 1019 эпизодов преступных действий.
Стороны защиты сообщили о завершении и предоставили доступ к материалам досудебного расследования.
После ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт направят в суд для урегулирования вопроса о рассмотрении дела заочно, поскольку экс-должностные лица с 2014 года скрываются от органов следствия и суда.
5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.
Кроме того, Януковичу сообщили о подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014 года.
18:26 17/11/2021
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