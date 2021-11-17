Талибы обратились в Конгресс США из-за экономического кризиса в Афганистане
Движение «Талибан» призвало членов Конгресса США разморозить афганские активы, предупредив, что экономическая ситуация в Афганистане может привести к катастрофическим последствиям в других странах. Об этом говорится в письме министра иностранных дел талибов Амира Моттаки.
По его словам, на данный момент самой большой проблемой, стоящей перед Афганистаном, является финансовая незащищенность, и единственное решение проблемы – разморозка активов афганского народа правительством США.
«Экономическая ситуация может спровоцировать массовый отток населения, что вызовет проблему в других странах», - подчеркнул министр.
Он также заявил, пишет Haqqin.az что Афганистан не представляет угрозы для региона или мирового сообщества.
Отметим, что Вашингтон заморозил активы Центрального банка Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов США, в итоге экономика страны рухнула. Государственные служащие не получают зарплату месяцами, а правительство не может оплачивать импорт товаров.
18:02 17/11/2021
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