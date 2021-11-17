



По его словам, на данный момент самой большой проблемой, стоящей перед Афганистаном, является финансовая незащищенность, и единственное решение проблемы – разморозка активов афганского народа правительством США.





«Экономическая ситуация может спровоцировать массовый отток населения, что вызовет проблему в других странах», - подчеркнул министр.





Он также заявил, пишет Haqqin.az что Афганистан не представляет угрозы для региона или мирового сообщества.





Отметим, что Вашингтон заморозил активы Центрального банка Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов США, в итоге экономика страны рухнула. Государственные служащие не получают зарплату месяцами, а правительство не может оплачивать импорт товаров.











