Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.





По его данным, в ночь на 17 ноября несколько отрядов солдат с российской военной базы выдвинулись к линии фронта. Именно их присутствие в районе конфликта позволило остановить дальнейшие боестолкновения между вооруженными силами двух стран.





«Стрелять по российским военным или вести артиллерийский огонь в непосредственной близости от них — азербайджанцы не рискуют», — отметил канал.





16 ноября армянский оппозиционер, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян сообщил, что 102-ю военную базу Вооруженных сил России в армянском Гюмри подняли по тревоге на фоне обострения ситуации на армянско-азербайджанской границе.





До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы. Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. С обеих сторон есть погибшие и раненые.





В настоящее время на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Договор о ее создании был заключен между Ереваном и Москвой в 1995 году. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и столице страны. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.