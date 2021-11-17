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СМИ сообщают о выдвижении российских солдат на линию фронта в Армении

Бойцы 102-й российской военной базы фактически стали живым щитом, который помог обеспечить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

По его данным, в ночь на 17 ноября несколько отрядов солдат с российской военной базы выдвинулись к линии фронта. Именно их присутствие в районе конфликта позволило остановить дальнейшие боестолкновения между вооруженными силами двух стран.

«Стрелять по российским военным или вести артиллерийский огонь в непосредственной близости от них — азербайджанцы не рискуют», — отметил канал.

16 ноября армянский оппозиционер, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян сообщил, что 102-ю военную базу Вооруженных сил России в армянском Гюмри подняли по тревоге на фоне обострения ситуации на армянско-азербайджанской границе.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы. Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. С обеих сторон есть погибшие и раненые.

В настоящее время на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Договор о ее создании был заключен между Ереваном и Москвой в 1995 году. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и столице страны. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.
Источник: lenta.ru
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