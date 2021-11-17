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"Пул первого": Лукашенко и Меркель провели еще один телефонный разговор

Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель снова провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".



"Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробности канал обещает сообщить позже.
В предыдущий раз политики говорили по телефону вечером 15 ноября.
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