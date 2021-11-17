Как уйти из власти не уходя: зампред ОГП рассказала, почему затягивается конституционная реформа
Процесс с обнародованием проекта будущей Конституции Беларуси затянулся по причине отсутствия приемлемого разрешения противоречия «как уйти из власти, не уходя из нее».
Такое мнение «Политрингу» высказала заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ольга Белевцова.
«Конституция, которая сейчас разрабатывается властями, должна решить очень конкретную задачу конкретного человека. Если исходить из озвученного публично, то это задача: как уйти из власти, не уходя из нее? И поскольку задача не имеет приемлемого решения, по мнению заказчика Конституции, отсюда и волокита с опубликованием», - пояснила она.
Что касается анонсированного Лукашенко масштабного социсследования по вопросу конституционной реформы, то, как считает политик, его задача будет заключаться в том, чтобы сделать легитимными официальные данные обещанного референдума.
«”Опрос общественного мнения”, который анонсирован, скорее всего, будет “доказывать” справедливость официальных итогов референдума, те самые “доказательства на стол” в противовес, например, данным от наблюдателей», - подытожила она.
Напомним, во время совещания с рабочей группой по доработке проекта Конституции от 15-го ноября Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и "другим актуальным вопросам".
17:21 17/11/2021
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