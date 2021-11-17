Ольга Белевцова. Такое мнение « Политрингу » высказала заместитель председателя Объединенной гражданской партии





«Конституция, которая сейчас разрабатывается властями, должна решить очень конкретную задачу конкретного человека. Если исходить из озвученного публично, то это задача: как уйти из власти, не уходя из нее? И поскольку задача не имеет приемлемого решения, по мнению заказчика Конституции, отсюда и волокита с опубликованием», - пояснила она.





Что касается анонсированного Лукашенко масштабного социсследования по вопросу конституционной реформы, то, как считает политик, его задача будет заключаться в том, чтобы сделать легитимными официальные данные обещанного референдума.





«”Опрос общественного мнения”, который анонсирован, скорее всего, будет “доказывать” справедливость официальных итогов референдума, те самые “доказательства на стол” в противовес, например, данным от наблюдателей», - подытожила она.





Напомним, во время совещания с рабочей группой по доработке проекта Конституции от 15-го ноября Александр Лукашенко предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и "другим актуальным вопросам".