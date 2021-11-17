Дуде был задан вопрос о его отношении к тому, что канцлер Германии Ангела Меркель недавно связывалась с Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить миграционный кризис на границе.





"Я сказал президенту (Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру), что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говориться, через нашу голову", - ответил Дуда.





"Если речь идет о каких-либо договоренностях, которые должны быть обязывающими для Польши и польских властей, или о тех, которые польские власти должны тем или иным образом выполнять, то это будут договоренности, достигнутые исключительно нами, в тех форматах, в которых мы непосредственно принимаем участие, в которых Польша представлена на соответствующем уровне", - добавил он.





"Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем, и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы - суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", - заключил польский президент.





По словам Дуды, президент Германии Штайнмайер пояснил ему, что в беседах с Лукашенко и Путиным Меркель лишь высказала "твердую позицию" Германии в отношении миграционного кризиса. "Президент сказал, что разговор Меркель как с Путиным, так и с Лукашенко (что меня удивило, так как раньше никто из серьезных лидеров с Лукашенко не разговаривал) касались только представления твердой позиции ермании, которая основана на том, что они должны отказаться от нападений на границу, перестать генерировать этот кризис, это гибридное нападение", - сказал польский президент.







