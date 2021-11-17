



"Европейская комиссия готова предоставить дополнительное финансирование на гуманитарные потребности, если доступ гуманитарных партнерских организаций в Беларусь улучшится в дальнейшем", - говорится в официальном сообщении





Там подчеркивается, что финасирование выделяется именно гуманитарным партнерским организациям.





В частности, 200 000 евро выделяется на гуманитарное финансирование Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).





"Это немедленное финансирование ЕС окажет поддержку МФКК и ее национальному обществу, Белорусскому Красному Кресту".





ЕС также "мобилизовал дополнительные 500 000 евро на гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими гуманитарными партнерскими организациями для реализации этих средств".





Комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич призвал к "постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон к этой большой группе беженцев и мигрантов для оказания им срочной помощи".



