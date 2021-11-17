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ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь оказавшимся на границе людям

ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении.


"Европейская комиссия готова предоставить дополнительное финансирование на гуманитарные потребности, если доступ гуманитарных партнерских организаций в Беларусь улучшится в дальнейшем", - говорится в официальном сообщении.

Там подчеркивается, что финасирование выделяется именно гуманитарным партнерским организациям. 

В частности, 200 000 евро выделяется на гуманитарное финансирование Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). 

"Это немедленное финансирование ЕС окажет поддержку МФКК и ее национальному обществу, Белорусскому Красному Кресту".

ЕС также "мобилизовал дополнительные 500 000 евро на гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими гуманитарными партнерскими организациями для реализации этих средств". 

Комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич призвал к "постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон к этой большой группе беженцев и мигрантов для оказания им срочной помощи". 
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