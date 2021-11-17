



Как пишет "Европейская правда ", об этом сообщает Deutsche Welle.





Так, депутат фракции Зеленых и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур в эфире радиостанции Deutschlandfunk назвал факт разговора "ужасным сигналом". Он отметил, что ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это.





Раскритиковал разговор также глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. По его словам, и.о. канцлера ФРГ "тем самым признала Лукашенко легитимным президентом" Беларуси.





"Это было серьезное разочарование, поскольку мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это бы очень понравилось (президенту РФ Владимиру) Путину", – цитирует Михкельсона ERR.





Критика прозвучала и со стороны вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, который в эфире Polskie Radio отметил, что "интернационализация, безусловно, необходима, но не настолько, чтобы вести переговоры над нашими лидерами и делать подобные предложения".





Напомним, телефонный разговор Ангелы Меркель с Лукашенко состоялся 15 ноября и касался искусственного миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС. Как известно, это первый разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года, после которых начались мирные протесты, на которые режим ответил репрессиями.





Ранее в тот же день министры иностранных дел стран ЕС утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.