Правительство Германии считает, что диалог с Лукашенко имеет смысл
Диалог для разрешения миграционного кризиса с белорусской стороной имеет смысл, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко провел 50-минутный телефонный разговор с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути решения миграционного кризиса и оказание гуманитарной помощи нуждающимся.
"Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей, имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого не признает Германия и все другие европейские государства-члены", - сказал пресс-секретарь правительства ФРГ.
По его словам, это и стало причиной телефонного разговора Ангелы Меркель и Александра Лукашенко, чтобы обеспечить доступ структур ООН к мигрантам на границе.
"И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе", - заверил Штеффен Зайберт.
15:07 17/11/2021
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