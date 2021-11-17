Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко провел 50-минутный телефонный разговор с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути решения миграционного кризиса и оказание гуманитарной помощи нуждающимся.





"Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей, имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого не признает Германия и все другие европейские государства-члены", - сказал пресс-секретарь правительства ФРГ.









По его словам, это и стало причиной телефонного разговора Ангелы Меркель и Александра Лукашенко, чтобы обеспечить доступ структур ООН к мигрантам на границе.





"И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе", - заверил Штеффен Зайберт.







