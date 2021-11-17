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Правительство Германии считает, что диалог с Лукашенко имеет смысл

Диалог для разрешения миграционного кризиса с белорусской стороной имеет смысл, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко провел 50-минутный телефонный разговор с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути решения миграционного кризиса и оказание гуманитарной помощи нуждающимся.

"Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей, имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого не признает Германия и все другие европейские государства-члены", - сказал пресс-секретарь правительства ФРГ.


По его словам, это и стало причиной телефонного разговора Ангелы Меркель и Александра Лукашенко, чтобы обеспечить доступ структур ООН к мигрантам на границе.

"И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе", - заверил Штеффен Зайберт.
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