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Боррель обвинил власти Беларуси в превращении мигрантов в "живые снаряды"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил белорусские власти в использовании мигрантов в качестве "живых снарядов"

"Первое, что нужно сделать, - это остановить поток людей, которых обманывают, говоря, что для них открыт путь в Европу через Беларусь", - отметил в среду глава дипломатии ЕС в интервью испанской телекомпании Televisiоn Española. 

Он обвинил белорусские власти в развязывании "агрессии гибридного типа".

"Превращение людей в своего рода живые снаряды, поражающие границу, - это то, на что международное сообщество должно реагировать, в том числе на уровне ООН", - сказал Боррель, выразив мнение, что сложившаяся ситуация требует осуждения со стороны данной организации.

"К сожалению, сегодня в Европе существует больше километров стен, чем когда пала Берлинская стена, - добавил Боррель. - Я думаю, что такого рода проблемы не решатся путем возведения великой стены вокруг Европы".

"Нам пришлось связаться со многими странами, чтобы попросить их прекратить эти полеты", - уточнил он. 

Глава европейской дипломатии также заметил, что "Польша не хочет, чтобы (агентство ЕС по контролю границ Frontex) направилось туда, чтобы помочь им контролировать границу".
Источник: tass.ru
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