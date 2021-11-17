Боррель обвинил власти Беларуси в превращении мигрантов в "живые снаряды"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил белорусские власти в использовании мигрантов в качестве "живых снарядов"
"Первое, что нужно сделать, - это остановить поток людей, которых обманывают, говоря, что для них открыт путь в Европу через Беларусь", - отметил в среду глава дипломатии ЕС в интервью испанской телекомпании Televisiоn Española.
Он обвинил белорусские власти в развязывании "агрессии гибридного типа".
"Превращение людей в своего рода живые снаряды, поражающие границу, - это то, на что международное сообщество должно реагировать, в том числе на уровне ООН", - сказал Боррель, выразив мнение, что сложившаяся ситуация требует осуждения со стороны данной организации.
"К сожалению, сегодня в Европе существует больше километров стен, чем когда пала Берлинская стена, - добавил Боррель. - Я думаю, что такого рода проблемы не решатся путем возведения великой стены вокруг Европы".
"Нам пришлось связаться со многими странами, чтобы попросить их прекратить эти полеты", - уточнил он.
Глава европейской дипломатии также заметил, что "Польша не хочет, чтобы (агентство ЕС по контролю границ Frontex) направилось туда, чтобы помочь им контролировать границу".
Источник: tass.ru
14:46 17/11/2021
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