"Первое, что нужно сделать, - это остановить поток людей, которых обманывают, говоря, что для них открыт путь в Европу через Беларусь", - отметил в среду глава дипломатии ЕС в интервью испанской телекомпании Televisiоn Española.





Он обвинил белорусские власти в развязывании "агрессии гибридного типа".





"Превращение людей в своего рода живые снаряды, поражающие границу, - это то, на что международное сообщество должно реагировать, в том числе на уровне ООН", - сказал Боррель, выразив мнение, что сложившаяся ситуация требует осуждения со стороны данной организации.





"К сожалению, сегодня в Европе существует больше километров стен, чем когда пала Берлинская стена, - добавил Боррель. - Я думаю, что такого рода проблемы не решатся путем возведения великой стены вокруг Европы".





"Нам пришлось связаться со многими странами, чтобы попросить их прекратить эти полеты", - уточнил он.





Глава европейской дипломатии также заметил, что "Польша не хочет, чтобы (агентство ЕС по контролю границ Frontex) направилось туда, чтобы помочь им контролировать границу".