



"Обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежище. Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь", - говорится в заявлении ГПК.





По информации ведомства, Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси людей.





Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. Тогда большая толпа мигрантов, в основном курдов, пришла в район погранперехода "Брузги", они пытались прорваться в Польшу через заграждения, а после разбили лагерь.





Через неделю, 15 ноября, мигранты снялись с места и отправились в "Брузги", где также пытались попасть в Польшу. В ночь на 16 ноября лагерь мигрантов находился на территории белорусского пункта пропуска. С польской стороны, на погранпереходе "Кузница", дежурят силовики.





Днем 16 ноября мигранты ушли из пункта пропуска и предприняли очередную попытку штурма польских заграждений. Они использовали камни, бревна, старую обувь, секции забора. Были слышны взрывы петард или светошумовых гранат. Польские силовики применяли водометы для сдерживания мигрантов.





После инцидента, мигранты вернулись в лагерь, который занимали с 8 ноября. Часть из них, женщин и детей, разместили в логистическом центре.





По оценкам белорусских пограничников, в данном районе находятся около 2,1 тыс. мигрантов. Польская сторона считает, что их там примерно 3,5 тыс.





С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов.





Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.





Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.





Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.