



Ранее Лукашенко рассказал, что в телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель они обсудили предложения по урегулированию ситуации на границе. При этом он акцентировал внимание, что была достигнута договоренность не разглашать подробности.





"Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать", – сказала глава МИД Эстонии в эфире ETV, когда задали вопрос, что потребовал Лукашенко за прекращение миграционного кризиса.





В связи с этим Ева-Мария Лийметс отметила, что в Европейском Союзе важно придерживаться соглашения о санкциях в отношении белорусских властей, которое готовят главы МИД ЕС.





"На наш взгляд, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и оказывал свое влияние на Беларусь посредством действий", – подчеркнула эстонский министр.





Накануне в Европейском Союзе пришли к согласию, что необходимо расширить действие санкций в отношении белорусских властей. Теперь санкционный список будет расширен за счет физических и юридических лиц, которые по мнению Брюсселя причастны к миграционному кризису на белорусско-польской границе.





Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что руководители Германии и Беларуси готовы пообщаться друг с другом. В итоге телефонный разговор Ангелы Меркель и Александра Лукашенко длился 50 минут.