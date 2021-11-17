В гомельском СИЗО возобновился суд над Статкевичем, Лосиком, Тихановским и еще тремя политзаключенными
Возобновился суд над Статкевичем, Лосиком, Тихановским и еще тремя политзаключенными в гомельском СИЗО.
Суд подходит к заключительному этапу, пишет Марина Адамович, жена Николая Статкевича.
«Ты не должна питать никаких иллюзий насчет этого «правосудия». Поэтому прими спокойно это его промежуточное, а потом и последующее «решения». Наша ответственность за судьбу страны требует этого, так как иные варианты приведут к уже известному кругу событий, к опостылевшему «реалполитику». Только кто же здесь останется жить, если тот круг замкнется? Значит, надо принять и выдержать, моя родная.
Очень волнуюсь за твое состояние. Пожалуйста, выдержи», — цитирует Марина слова Николая из СИЗО.
Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым идет в закрытом режиме в здании Гомельского СИЗО с 24 июня.
Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Всем шестерым фигурантам дела грозит до 12—15 лет лишения свободы.
Источник: nashaniva.com
13:42 17/11/2021
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