Суд подходит к заключительному этапу, пишет Марина Адамович, жена Николая Статкевича.





«Ты не должна питать никаких иллюзий насчет этого «правосудия». Поэтому прими спокойно это его промежуточное, а потом и последующее «решения». Наша ответственность за судьбу страны требует этого, так как иные варианты приведут к уже известному кругу событий, к опостылевшему «реалполитику». Только кто же здесь останется жить, если тот круг замкнется? Значит, надо принять и выдержать, моя родная.





Очень волнуюсь за твое состояние. Пожалуйста, выдержи», — цитирует Марина слова Николая из СИЗО.





Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым идет в закрытом режиме в здании Гомельского СИЗО с 24 июня.





Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Всем шестерым фигурантам дела грозит до 12—15 лет лишения свободы.



