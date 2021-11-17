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Армения и Азербайджан сообщили о потерях во вчерашних боях

В результате вчерашних боев на границе Армении и Азербайджана в плен попали 13 армянских военных, один погиб, сообщило Минобороны Армении.



По его данным, также потеряна связь еще с 24 военными. Минобороны Азербайджана сообщило о семи погибших и десяти раненных азербайджанских солдатах в боях на границе. Обстановку в приграничной зоне Ереван и Баку назвали стабильной.

В пресс-релизе ведомства говорится, что два боевых опорных пункта военных Армении перешли под контроль противника. Потери Азербайджана составили «до 70 убитых и раненых», утверждает армянская сторона. В Минобороны Армении добавили, что при посредничестве российской стороны «ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих».

«По состоянию на 10:00 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне Республики Армения, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений Вооруженных сил Азербайджана, относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в целом соблюдается»,— уточняется на сайте министерства.

«В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены»,— говорится в сообщении Минобороны Азербайджана (перевод по «РИА Новости»). Сейчас ситуацию на границе ведомство называет спокойной.

Конфликт Армении и Азербайджана накануне, 16 ноября, обострился в Сюникской области Армении, где страны разделяет спорная граница. Там начались полномасштабные бои с применением артиллерии и бронетехники. Урегулиров� �ь ситуацию удалось после вмешательства российской стороны.
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