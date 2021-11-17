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Где то теплое местечко? Куда трудоустраиваются бывшие премьер-министры страны

В последнее время бывшие премьер-министры Беларуси засветились на новых трудовых позициях.

Где то теплое местечко? Куда трудоустраиваются бывшие премьер-министры страны
Новости стали поводом для анализа карьеры некогда высокопоставленных чиновников после того, как они покидали главный кабинет в Доме правительства. Выяснилось, что изначально у них было два пути – либо в парламент, либо в Россию, где могут предложить работу в крупных коммерческих или интеграционных структурах, пишет Ежедневник.

После распада Советского Союза Вячеслав Кебич перестал быть главой Совмина БССР и стал первым премьер-министром независимой Беларуси. Более того, мог оказаться и первым президентом, но проиграл на выборах 1994 года Александру Лукашенко. 

Потом почти 10 лет был депутатом. В ту пору создал Белорусский торгово-финансовый союз с целью связать субъекты хозяйствования бывших союзных республик. Эту организацию возглавлял до конца своих дней. Стал жертвой коронавируса в декабре 2020 года.

Михаил Чигирь в должности главы правительства проработал чуть более двух лет - с июля 1994-го по ноябрь 1996-го года. Ушел в отставку на фоне проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, которые придавали президенту почти неограниченные полномочия, и уехал работать в Москву, где занимался бизнесом. 

Но в конце 90-х вернулся в белорусскую политику, чтобы поучаствовать в альтернативных президентских выборах. Однако вскоре был арестован по делу «Белагропромбанка», которым руководил до прихода в Совмин. 

В итоге Чигиря признали виновным в сокрытии налогов и служебной халатности, дали три года условно и приказали вернуть банку миллион долларов.

После этого бывший премьер продолжал поддерживать соратников по Объединенной гражданской партии. Но постепенно его политическая активность сошла на нет. Сегодня 73-летний Михаил Чигирь на пенсии, говорит, что занимается домашними делами.

Сергей Линг возглавлял правительство с ноября 1996-го по февраль 2000-го. Он единственный, кто не пошел по двум обозначенным выше путям. После отставки Линг отправился в США, был постоянным представителем Беларуси при ООН. Покинул пост в 2002 году по собственному желанию, «в связи с состоянием здоровья супруги».

Потом Сергей Линг, который родился в 1937 году, занялся консалтингом и общественной деятельностью. Входил в Совет старейшин при Минском облисполкоме, участвовал в работе коллегии Министерства экономики и Белорусской научно-промышленной ассоциации.

Владимир Ермошин руководил Советом министров с 18 февраля 2000-го по 21 сентября 2001 года. После отставки возглавлял белорусское представительство МТС, потом переехал в Москву, где был заместителем гендиректора завода «Рубин» по строительству. 

Но в российской столице не смог долго проработать. С 2006-го до 2010 года Ермошин, по поручению Лукашенко, курировал строительство «Минск-Арены». С 2012 года является советником директора белорусско-российской компании «Внешэкономстрой», которая занимается возведением коммерческой и жилой недвижимости в Минске. 

Ныне 79-летний Владимир Ермошин также входит в Совет старейшин Мингорисполкома. Он посвятил столице десять лет трудовой биографии. Шесть из них - на посту председателя Мингорисполкома.

Геннадий Новицкий проработал премьер-министром менее двух лет - с 10 октября 2001-го по 10 июля 2003-го. Был уволен после скандала с приписками в сельском хозяйстве. 

Но с премьерской должности его отправили в верхнюю палату парламента - Совет Республики, второй и третий созывы которого он возглавлял. Новицкий много общался с международными организациями и коллегами из СНГ. Но с 2008 года ведет непубличный образ жизни пенсионера.

Сергей Сидорский занимал пост премьера дольше всех - семь лет. Был отправлен в отставку в 2010 году после слухов о том, что Россию устроит его фигура в качестве президента Беларуси.

Затем более года пребывал в подвешенном состоянии, и лишь в феврале 2012 года был назначен членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Эту должность занимал более шести лет - до конца июля 2018-го. Потом его назначили советником председателя правления Евразийского банка развития в Москве. Недавно стало известно о новом функционале Сидорского – почетный консул Беларуси в Тунисе.

Многоопытный чиновник Михаил Мясникович возглавлял правительство четыре года: с 28 декабря 2010-го по 27 декабря 2014-го. Сразу после ухода с поста стал спикером Совета Республики, где отработал почти два созыва. Однако уже два года он работает председателем Коллегии ЕЭК в Москве.

Уроженец Москвы Андрей Кобяков сделал успешную карьеру именно в Беларуси. Был вице-премьером, заместителем главы администрации президента, послом Беларуси в России. В конце декабря 2014 года сменил Мясниковича на должности премьер-министра Беларуси. Но в августе 2018-го Лукашенко устроил Кобякову разнос в Орше и в очередной раз перетряхнул правительство.

Андрей Кобяков был недолго без должности: вошел в совет директоров «Белгазпромбанка», сменив там своего преемника Сергея Румаса. Эта «непыльная» работа добавила головной боли в мае 2020 года после желания руководителя банка Виктора Бабарико баллотироваться в президенты и породила разные слухи. 

Поэтому неудивительно, что вскоре после этого 60-летний Кобяков решил уехать на работу в Москву. Теперь он руководит крупным угольным холдингом «Группа Сибуглемет», основным владельцем которого является госкорпорация ВЭБ.РФ.

Банкир Сергей Румас пробыл премьер-министром менее двух лет. Ушел в отставку в мае 2020 года на фоне начала президентской кампании. Лукашенко сначала говорил, что Румас решил уйти в бизнес, но после публикации фотографии банкира с супругой на фоне протестной акции в августе заявил, что «вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом».

После этого о Румасе забыли до февраля 2021 года, когда задержали его друзей из числа банкиров и бизнесменов. Экс-премьер в то время находился за границей и уверял, что процессы с ним никак не связаны, а он пытается найти новую работу в международных финансовых структурах. 

В апреле 2021 года стало известно, что Румас вошел в состав наблюдательного совета «Россельхозбанка».

В конце октября Румас вместе с женой присутствовал на вручении премии Forbes Woman Awards Belarus 30. Супруга - врач стоматолог-терапевт - стала одной из номинанток премии, которая в «тяжелых условиях 2020 года смогла воплотить свою мечту в реальность - открыть премиальный частный медицинский центр Proud Clinic». 

Сам Румас в сентябре стал советником руководителя компании, которая управляет этим медцентром.
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