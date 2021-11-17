+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минобороны Польши: Ночь не была спокойной

Группы нелегальных мигрантов ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Беларуси, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Фото Виктор Толочко, Sputnik


"Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице (где во вторник произошла крупная попытка прорыва границы), но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми. На Кузнице сконцентрировалось внимание общественного мнения. В то же время, меньшие группки мигрантов пробовали прорваться через польскую границу на других участках также ночью", - сказал Блащак, которого цитирует РИА Новости.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]