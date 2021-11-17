Минобороны Польши: Ночь не была спокойной
Группы нелегальных мигрантов ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Беларуси, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Фото Виктор Толочко, Sputnik
"Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице (где во вторник произошла крупная попытка прорыва границы), но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми. На Кузнице сконцентрировалось внимание общественного мнения. В то же время, меньшие группки мигрантов пробовали прорваться через польскую границу на других участках также ночью", - сказал Блащак, которого цитирует РИА Новости.
09:40 17/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение