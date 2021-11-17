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Сообщается, что двое террористов-смертников на мотоциклах взорвали бомбу у входа в парламент, один из прохожих погиб, загорелись припаркованные рядом автомобили.





Третий злоумышленник совершил нападение на контрольно-пропускной пункт возле центрального полицейского участка, убив двух человек.





Полиция предотвратила третье нападение, обнаружив самодельное взрывное устройство в доме предполагаемого террориста-смертника.





Красный Крест Уганды сообщил, что 21 человек из 33 раненых были сотрудниками полиции.