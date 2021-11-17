В Польше прогнозируют затяжной кризис на границе с Беларусью
Власти Польши готовятся к сценариям, согласно которым миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться не на один месяц.
Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом после совещания в Бюро национальной безопасности Польши с участием первых лиц государства и руководителей силовых структур сообщили пресс-секретарь правительства Петр Мюллер и глава президентского Бюро международной политики Якуб Кумох.
"Мы принимаем во внимание разные пессимистические варианты, то есть конфликт может растянуться на ближайшие месяцы", - заявил Мюллер.
По его словам, у Беларуси имеется продуманный и хорошо организованный алгоритм переброски мигрантов на территорию Беларуси. Действия Минска координируются Москвой, и похожая ситуация наблюдается, в частности, в Крыму, на востоке Украины, в Грузии. Ни в одном из этих регионов Россия не отступила, так что уступки Москве являются “худшей политикой, которую можно представить”.
Мюллер сообщил, что Варшава создает соответствующую логистическую инфраструктуру для обеспечения пребывания на границе военнослужащих, полицейских и пограничников.
В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Польши сказал, что во время совещания обсуждался вопрос применения 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает консультации между союзниками в случае угрозы безопасности и территориальной целостности члена НАТО.
"Это вариант, который все время принимается во внимание", - заметил Кумох. Он напомнил, что эту статью Альянс использовал уже несколько раз, в частности, в отношении Турции во время военных действий в Сирии.
Кумох также отметил, что Польша выступает за расширение санкций против Беларуси, а их введение – не одноразовый шаг, а длительный процесс.
“Мы выступаем за то, чтобы этот процесс, во-первых, касался как можно более широкого круга лиц, ответственных за доведение до этой трагедии. Во-вторых, чтобы его болезненно ощутила экономика режима Лукашенко”, - подчеркнул он.
Миграционный кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.В настоящее время непосредственно на границе находятся 3-4 тысячи мигрантов, всего в Беларуси - до 20 тысяч.Польша планирует построить к середине 2022 года на линии границы с РБ заграждение высотой более 5 метров.
09:26 17/11/2021
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