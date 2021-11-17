



Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом после совещания в Бюро национальной безопасности Польши с участием первых лиц государства и руководителей силовых структур сообщили пресс-секретарь правительства Петр Мюллер и глава президентского Бюро международной политики Якуб Кумох.





"Мы принимаем во внимание разные пессимистические варианты, то есть конфликт может растянуться на ближайшие месяцы", - заявил Мюллер.





По его словам, у Беларуси имеется продуманный и хорошо организованный алгоритм переброски мигрантов на территорию Беларуси. Действия Минска координируются Москвой, и похожая ситуация наблюдается, в частности, в Крыму, на востоке Украины, в Грузии. Ни в одном из этих регионов Россия не отступила, так что уступки Москве являются “худшей политикой, которую можно представить”.





Мюллер сообщил, что Варшава создает соответствующую логистическую инфраструктуру для обеспечения пребывания на границе военнослужащих, полицейских и пограничников.



