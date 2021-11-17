В Чили сторонникам импичмента главы государства Себастьяна Пиньеры не удалось набрать достаточное количество голосов в верхней палате Сената для отставки президента. Процедура импичмента была запущена из-за подозрений Пиньеры в коррупции на основании документов из Досье Пандоры (Pandora Papers). Трансляция заседания велась на сайте Сената, пишет Телеграф.





Против импичмента уже проголосовали 14 членов 43-местной палаты, один парламентарий воздержался. То есть сторонники отставки Пиньеры уже не смогут набрать необходимые 29 голосов.





Если бы противникам Пиньеры удалось набрать 29 голосов, президент был бы отстранен от должности, и ему было бы запрещено занимать государственные посты в течение пяти лет.





Президентский срок Пиньеры заканчивается 11 марта 2022 года. 21 ноября в стране состоятся выборы нового главы государства, в которых 71-летний Пиньера не участвует.





Напомним, в Чили оппозиция запустила процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере 14 октября в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании — после того, как новые подробности сделки были раскрыты в Pandora Papers. Пиньера отверг обвинения и заявил, что нарушений не было.





9 ноября стало известно, что палата депутатов Чили одобрила импичмент.