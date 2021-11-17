Минобороны России: После разговора с Шойгу Армения и Азербайджан остановили огонь

«Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки после разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу, ситуация в районе горы Килисали нормализовалась». Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.