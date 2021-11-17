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В Польше возбудили дело о нападении на силовиков на границе: пострадали 12 силовиков

Районная прокуратура в Сокулке открыла дело о нападении на сотрудников польских силовых структур в районе пропускного пункта «Брузги» на белорусской границе.

«Я хочу проинформировать, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков. Мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр», – цитируют «РИА Новости» выступление главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика в эфире телеканала Polsat.
 
Днем 16 ноября беженцы, обосновавшиеся в лагере на белорусско-польской границе, попытались пройти на территорию ЕС через пункт пропуска «Брузги». По версии Государственного пограничного комитета Беларуси, мигранты попытались демонтировать заграждения, после чего польские силовики распылили слезоточивый газ. В ответ их забросали камнями. После этого поляки использовали водометы и светошумовые гранаты.

 
Как утверждает польская сторона, в столкновении пострадали 12 силовиков: 9 полицейских и 3 пограничника.
 
blizko.by
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