«Я хочу проинформировать, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков. Мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр», – цитируют «РИА Новости» выступление главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика в эфире телеканала Polsat.

Днем 16 ноября беженцы, обосновавшиеся в лагере на белорусско-польской границе, попытались пройти на территорию ЕС через пункт пропуска «Брузги». По версии Государственного пограничного комитета Беларуси, мигранты попытались демонтировать заграждения, после чего польские силовики распылили слезоточивый газ. В ответ их забросали камнями. После этого поляки использовали водометы и светошумовые гранаты.



