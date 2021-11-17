И они не совпадают с целями ее формального союзника, считают эксперты «Беларусь в фокусе», пишет Завтра твоей страны.





В течение минувшей недели миграционный шантаж ЕС со стороны режима достиг нового градуса. Брюссель обозначил дату утверждения 5-го пакета санкций против белорусского режима, который ранее неоднократно откладывался. В ответ из Минска раздавались угрозы жесткого реагирования, включая элементы энергетической блокады ЕС. В адрес Польши прозвучали обвинения в стягивании под предлогом защиты от нелегальных мигрантов армейских подразделений на границу с Беларусью с целями, которые белорусская сторона считает (а, скорее, делает вид, что считает) агрессивными.





На этом фоне мероприятия совместной боевой подготовки белорусской и российской армий не могут восприниматься иначе, как акт поддержки Кремлем своего формального союзника в Минске. Особенно с учетом характера этих мероприятий: пролет вдоль границ Беларуси со странами НАТО российских бомбардировщиков дальней авиации Ту-22 и имитация бомбометания на белорусском полигоне стратегическими бомбардировщиками Ту-160 (оба типа самолетов являются носителями ядерного вооружения); совместная высадка белорусских и российских десантников на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей и Литвой.





«Однако, реальные цели Кремля могут оказаться далеко не столь вдохновляющими для белорусского режима, — отмечается в обзоре. — Демонстрируя поддержку официального Минска, в том числе и в военном измерении его противостояния с Западом, Москва способствует повышению готовности своих белорусских партнеров к эскалации ситуации, а также к действиям, после которых для Запада ни один лидер нынешнего режима (преемник Лукашенко на посту руководителя государства) не будет приемлем как сторона переговоров о нормализации ситуации».





Таким образом, официальный Минск окажется в полной власти Кремля, быстро исчерпав собственные ресурсы (в том числе милитарные) в бессмысленной конфронтации с Западом и лишенный любой внешней поддержки, резюмируют эксперты.