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Беларусь с 2016 года участвует в хакерских атаках против членов НАТО

Американская компания Mandiant, занимающаяся кибербезопасностью, заявила, что обнаружила доказательства того, что Беларусь с 2016 года участвует в гибридной хакерской и дезинформационной кампании против восточноевропейских членов НАТО.

Как пишет AP со ссылкой на доклад Mandiant, Беларусь впервые обвинили в причастности к хакерской кампании, известной как Ghostwriter.

Mandiant утверждает, что располагает убедительными доказательствами причастности Беларуси к хакерским атакам, пишет Смартпресс.

Директор компании по анализу кибершпионажа Бен Рид не стал подробно рассказывать, почему Mandiant уверена, что правительство Беларуси оказало техническую помощь хакерам. Также в компании считают, что хакеры, вероятно, находятся в Минске. Вместе с тем Рид заявил, что "они оставили явные цифровые следы и что множество других источников подтвердили выводы Mandiant".

Как утверждают в Mandiant, основными целями хакерской кампании и кампании дезинформации были Польша, Литва и Латвия, восточноевропейские члены НАТО.

"Но также целью были внутренние СМИ и политические оппоненты белорусского лидера Александра Лукашенко перед выборами 2020 года. По словам Mandiant, некоторые из этих противников были позже арестованы", - отмечает AP.

Mandiant тесно сотрудничает с западными правоохранительными органами и спецслужбами, внимательно отслеживает активность Ghostwriter и периодически выпускает обновления.
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