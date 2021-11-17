Как пишет AP со ссылкой на доклад Mandiant, Беларусь впервые обвинили в причастности к хакерской кампании, известной как Ghostwriter.





Mandiant утверждает, что располагает убедительными доказательствами причастности Беларуси к хакерским атакам, пишет Смартпресс.





Директор компании по анализу кибершпионажа Бен Рид не стал подробно рассказывать, почему Mandiant уверена, что правительство Беларуси оказало техническую помощь хакерам. Также в компании считают, что хакеры, вероятно, находятся в Минске. Вместе с тем Рид заявил, что "они оставили явные цифровые следы и что множество других источников подтвердили выводы Mandiant".





Как утверждают в Mandiant, основными целями хакерской кампании и кампании дезинформации были Польша, Литва и Латвия, восточноевропейские члены НАТО.





"Но также целью были внутренние СМИ и политические оппоненты белорусского лидера Александра Лукашенко перед выборами 2020 года. По словам Mandiant, некоторые из этих противников были позже арестованы", - отмечает AP.





Mandiant тесно сотрудничает с западными правоохранительными органами и спецслужбами, внимательно отслеживает активность Ghostwriter и периодически выпускает обновления.