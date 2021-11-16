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В Украине заявили о появлении "белорусского фронта"

Экс-секретарь СНБО Турчинов заявил о появлении "белорусского фронта" на границе


Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, пишет РИА Новости, что Беларусь сегодня якобы превращается в "плацдарм для наступления" российской армии на Украину.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Беларуси в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко полностью открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации. Тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО. После учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники. Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально - поглощение Россией Беларуси. Россия теперь может использовать территорию Беларуси, как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому Украина уже имеет не только русский фронт, но и белорусский", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.
 
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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