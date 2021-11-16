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День звонков: главы МИД Беларуси и ЕС обсудили ситуацию с мигрантами

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил во вторник проблему беженцев с заместителем Председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.


"Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС. В.Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный детский фонд, Белорусское общество Красного Креста и Полумесяца и другие", - отметили в МИД.

 Макей заявил онацеленности Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса.

 "При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом", - подчеркнули в МИД.

 Там добавили, что стороны условились о продолжении контактов по линии Беларусь – ЕС.
Интерфакс
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