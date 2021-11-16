+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Президент Литвы Науседа: Мы должны говорить с Лукашенко

В Европе многие раскритиковали Ангелу Меркель за звонок Александру Лукашенко. Но не все.

Президент Литвы Науседа: Мы должны говорить с Лукашенко
Фото Белта-ТАСС
Польша считает, что разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко был преждевременным. Такую позицию высказал на встрече министров обороны 27 стран-членов Европейского союза в Брюсселе польский посол при ЕС Анджей Садось. Об этом сообщает Польское радио.

Телефонный разговор Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стал первым контактом лидера Запада с Минском с момента проведения президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года.

Прямо противоположное заявление прозвучало из Литвы. Чтобы преодолеть кризис с миграцией на границе Польши и Литвы с Беларусью, можно обращаться и к Александру Лукашенко, говорит президент Литвы Гитанас Науседа, его слова передает Delfi. 

«Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе», — сказал президент Литвы во вторник в интервью BBC. По его словам, с Беларусью также нужно говорить о гуманитарных проблемах, вызванных этим кризисом.

«Нам также следует говорить о гуманита �ых проблемах — и не только с Польшей, Латвией, Литвой или с другими странами Евросоюза (ЕС), но прежде всего — с Беларусью, поскольку она в ответе за то, что происходит на ее территории», — сказал Науседа. По словам президента, поэтому важно обращаться в ведомства ЕС и требовать от сообщества не только изменений в миграционной политике, но и участия в строительстве забора на границе с Беларусью.

«Мы должны обращаться в ведомства ЕС — не только по поводу политики в области миграции и убежища, но и по поводу строительства забора между Польшей и Беларусью, а также между Литвой и Беларусью, потому что сейчас Литва и Польша защищают западную демократию. Мы стараемся не позволить этим людям идти дальше — в Германию. Мы стараемся делать то, что мы можем сделать лучше всего, чтобы защитить ЕС», — сказал глава литовского государства.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]