Польша считает, что разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко был преждевременным. Такую позицию высказал на встрече министров обороны 27 стран-членов Европейского союза в Брюсселе польский посол при ЕС Анджей Садось. Об этом сообщает Польское радио.

Телефонный разговор Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стал первым контактом лидера Запада с Минском с момента проведения президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года.

Прямо противоположное заявление прозвучало из Литвы. Чтобы преодолеть кризис с миграцией на границе Польши и Литвы с Беларусью, можно обращаться и к Александру Лукашенко, говорит президент Литвы Гитанас Науседа, его слова передает Delfi.





«Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе», — сказал президент Литвы во вторник в интервью BBC. По его словам, с Беларусью также нужно говорить о гуманитарных проблемах, вызванных этим кризисом.





«Нам также следует говорить о гуманита �ых проблемах — и не только с Польшей, Латвией, Литвой или с другими странами Евросоюза (ЕС), но прежде всего — с Беларусью, поскольку она в ответе за то, что происходит на ее территории», — сказал Науседа. По словам президента, поэтому важно обращаться в ведомства ЕС и требовать от сообщества не только изменений в миграционной политике, но и участия в строительстве забора на границе с Беларусью.





«Мы должны обращаться в ведомства ЕС — не только по поводу политики в области миграции и убежища, но и по поводу строительства забора между Польшей и Беларусью, а также между Литвой и Беларусью, потому что сейчас Литва и Польша защищают западную демократию. Мы стараемся не позволить этим людям идти дальше — в Германию. Мы стараемся делать то, что мы можем сделать лучше всего, чтобы защитить ЕС», — сказал глава литовского государства.



