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США и их европейские союзники обсуждают возможные ответные меры на случай, если Россия предпримет военные действия против Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.





Среди возможных мер, пишет РБК, в частности, рассматриваются введение санкций против Москвы и помощь Киеву в области безопасности.





По данным агентства, вопрос о проработке нового пакета мер на случай агрессивных шагов России высокопоставленные чиновники США подняли на прошлой неделе в ходе контактов с европейскими коллегами. Они сообщили, что администрация президента США Джо Байдена уже разрабатывает различные варианты противодействия Москве и хочет поделиться данными для «скоординированного ответа».





Источники Bloomberg не уточнили, на что будут нацелены возможные санкции. Однако с учетом ограничений, которые уже действуют в отношении ряда отраслей российской экономики, под удар может попасть энергетический сектор, полагает агентство.





Представитель Белого дома отказался от комментариев Bloomberg.





С конца октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. А газета Politico, в свою очередь, опубликовала спутниковые снимки. На них, предположительно, запечатлено скопление танков Российской армии у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.







