Bloomberg узнал о подготовке США ответа на случай войны России с Украиной
США предложили ЕС проработать меры на случай военных действий России в отношении Украины. В Кремле заявили, что планов по «вторжению» у России нет — Москва лишь должна «быть начеку» во время учений США и НАТО в Черном море.
Фото: Sean Gallup / Getty Images
США и их европейские союзники обсуждают возможные ответные меры на случай, если Россия предпримет военные действия против Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.
Среди возможных мер, пишет РБК, в частности, рассматриваются введение санкций против Москвы и помощь Киеву в области безопасности.
По данным агентства, вопрос о проработке нового пакета мер на случай агрессивных шагов России высокопоставленные чиновники США подняли на прошлой неделе в ходе контактов с европейскими коллегами. Они сообщили, что администрация президента США Джо Байдена уже разрабатывает различные варианты противодействия Москве и хочет поделиться данными для «скоординированного ответа».
Источники Bloomberg не уточнили, на что будут нацелены возможные санкции. Однако с учетом ограничений, которые уже действуют в отношении ряда отраслей российской экономики, под удар может попасть энергетический сектор, полагает агентство.
Представитель Белого дома отказался от комментариев Bloomberg.
С конца октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. А газета Politico, в свою очередь, опубликовала спутниковые снимки. На них, предположительно, запечатлено скопление танков Российской армии у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.
Источник: Виктория Полякова
21:30 16/11/2021
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