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Die Welt: Москва может использовать кризис в любом направлении

Влиятельное немецкое издание Die Welt пишет о двойной выгоде Москвы от миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Die Welt: Москва может использовать кризис в любом направлении
"Под предлогом защиты Беларуси Россия может усилить там свое военное присутствие. Но Путин проявляет активность и по другой причине", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Из-за нарушений границы Польша увеличила присутствие своих войск там с 12 тыс. до 15 тыс. солдат, - передает журналист Павел Локшин. - Александр Лукашенко отреагировал на это резкой риторикой: польские солдаты, по его словам, являются "фашистами". Он также усилил противовоздушную оборону на границе и обратился за помощью к своему старшему брату в Москве. Российские стратегические бомбардировщики должны, по его словам, регулярно патрулировать западную границу Беларуси".

"Официально Москва не отреагировала на пожелание Лукашенко о регулярном патрулировании. Однако на днях российские ВВС направили в Беларусь ядерные бомбардировщики (...). Кроме того, в четверг примерно в 60 километрах к востоку от польской границы прошли учения двух ядерных бомбардировщиков Ту-160. В пятницу, спустя всего два месяца после совместных военных учений "Запад", белорусские и российские воздушно-десантные войска были переброшены для проведения маневров на Гожский военный полигон в Гродненской области. Объект находится практически на границе с Литвой, а до польской границы всего около 30 километров" - указывает издание.

"Необходимо внимательно следить за военной активностью России в Беларуси, считает Густав Грессель, военный эксперт из лондонского аналитического центра "Ев� �пейский совет по международным отношениям". Тот факт, что в риторике Лукашенко речь теперь идет о защите со стороны России, является долгожданным сигналом для Кремля. "Москва уже много лет хочет разместить войска в Беларуси, - говорит Грессель. - Теперь она может ловко использовать кризис на границе, чтобы разместить войска под предлогом "защиты Беларуси".

"Лукашенко до сих пор отказывался разрешить создание полноценной российской военной базы в Беларуси. (...) Однако в последние годы военное сотрудничество между двумя странами стремительно развивается, - отмечает Die Welt. - (...) В марте Минск и Москва договорились о создании трех совместных учебных центров для подразделений ВВС и ПВО. Два из них расположены в России, а один - в Гродно у польской границы. Некоторые западные наблюдатели приравнивают это к созданию военной базы".

"Грессель не считает, что за кризисом на границе стоит Москва. "Но Кремль никогда не упускает возможности извлечь для себя выгоду", - сказал эксперт в интервью Die Welt. Это, по его словам, работает следующим образом: Москва подчеркивает гибридные действия угрожающими военными жестами, что призвано послужить сигналом для соответствующей стороны: сопротивляться - как это любит делать Европа, угрожая санкциями, - бесполезно. Вместо этого лучше согласиться с требованиями России".

"Кремль сейчас наблюдает, сработает ли шантаж Лукашенко в отношении ЕС", - говорит Грессель. Для него этот результат имеет большое значение. Если Брюссель действительно заключит сделку по беженцам с Беларусью, из Брюсселя в Минск будут поступать деньги. Деньги, которые срочно нужны Лукашенко, потому что его собственная экономика находится в упадке".

"В этом случае Кремлю, к которому Лукашенко уже обратился за помощью, не пришлось бы помогать ему самому. Но если попытка шантажа диктатора в Минске провалится, Путин также получит выгоду. Ведь Путин и Лукашенко переживают разгар сложной борьбы за власть. Белорусский лидер является для главы Кремля не только партнером, но и помехой. Уже 20 лет Путин продвигает экономическую интеграцию двух стран. Но Лукашенко все еще встает у него на пути", - говорится в статье.

"Кремль надеется, что теперь ситуация может измениться. Ведь денежную поддержку Путин, конечно, предоставит Минску только в обмен на соответствующие уступки. Для Гресселя очевидно: "Москва может использовать кризис в любом направлении", - передает Die Welt.
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