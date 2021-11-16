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Миграционный кризис: внутри ЕС множество вопросов вызывают и действия польских властей,

Об этом сообщает французское издание Le Monde

Как пишет Le Monde, в Брюсселе единогласно осудили методы, которые использует белорусский режим. Однако внутри ЕС множество вопросов вызывают и действия польских властей, которые отправили на границу 15 тысяч военных. Варшава по-прежнему отказывается от помощи агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, чья штаб-квартира, по иронии судьбы, расположена в самой Варшаве.

«Запрет для прессы и НКО приезжать в приграничную зону также мешает корректно оценить ситуацию с людьми, которые застряли между польской колючей проволокой и белорусскими вооруженными силами. Это по-настоящему проблематично», — говорит в интервью Le Monde пожелавший остаться анонимным представитель Европейского совета.
RFI
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