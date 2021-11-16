Как пишет Le Monde, в Брюсселе единогласно осудили методы, которые использует белорусский режим. Однако внутри ЕС множество вопросов вызывают и действия польских властей, которые отправили на границу 15 тысяч военных. Варшава по-прежнему отказывается от помощи агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, чья штаб-квартира, по иронии судьбы, расположена в самой Варшаве.





«Запрет для прессы и НКО приезжать в приграничную зону также мешает корректно оценить ситуацию с людьми, которые застряли между польской колючей проволокой и белорусскими вооруженными силами. Это по-настоящему проблематично», — говорит в интервью Le Monde пожелавший остаться анонимным представитель Европейского совета.