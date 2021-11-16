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Дмитрий Кучук: «Нельзя допустить гуманитарной катастрофы на границе»

Какую позицию в вопросе с мигрантами занимает Белорусская партия «Зелёные»?

Дмитрий Кучук: «Нельзя допустить гуманитарной катастрофы на границе»
«Народная Воля» задала этот вопрос ее председателю Дмитрию Кучуку.
– Нельзя использовать беженцев в своих политических целях, – говорит Кучук. – Причем это касается как белорусских, так и польских властей. Беларуси нельзя допустить гуманитарной катастрофы на границе. Нужно расселить этих людей, накормить, обогреть, предоставить возможность, чтобы они подготовили документы либо на получение убежища в Польше, либо обратились в посольство Германии.

Через наш аэропорт прибывает немало людей. Нужно смотреть, кто из них турист, а кто следует транзитом в Германию. Люди, возможно, действительно хотят лучшей жизни, они бегут от войны и нищеты и не просто так решились на такое долгое путешествие. Нужно для них создать хотя бы минимальные условия.

А польской стороне нужно соблюдать гуманитарные требования и директивы Европейского Союза по поводу мигрантов. Понятно, что ситуация на границе тяжелая, но эти требования тоже никто не отменял, и важно, чтобы для европейцев права человека не были пустым звуком.

Понятно, что Беларусь миграционный кризис использует в своих политических целях, Лукашенко хочет, чтобы Европа признала его легитимным.

Сегодня партии серьезно ограничены в своих возможностях. Мы подали запрос в Мингорисполком, чтобы нам предоставили возможность узнать, что делается для оказания помощи мигрантам и чем конкретно мы можем помочь в этой ситуации: собрать передачи, чтобы была обеспечена легальность этого и не было никаких провокаций. Также проводим консультации с правозащитниками, которые раньше работали с беженцами и знают, в чем конкретно нуждаются эти люди.

Нужно находить варианты решения этой проблемы всем вместе.
Источник: Галина Рут
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