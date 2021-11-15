Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Заявление Кадырова прозвучало на фоне сообщений о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Пользователи сети назвали происходящее очередной провокацией соседей. Кадыров в ответ напомнил о своем визите в Ингушетию и заявил, что просил провокаторов не портить союз между двумя народами.





«Аушев (Руслан Аушев, президент Ингушетии с 1993 по 2001 год — прим. «Ленты.ру») это знает. Я если отберу все обратно — будет нехорошо. У нас есть сила забрать это все обратно, несмотря на это, мы не сделали ни один шаг, не сказали ни одного слова. Это наша республика, мы будем ее строить, приукрашать. Если ингуши хотят жить здесь, мы дадим им в аренду любую землю, дадим построить любую туристическую базу, ресторан, гостиницу, мы пропишем их. Это Российская Федерация, любой гражданин имеет право жить», — заключил Кадыров.





В 1993 году Аушев и Дудаев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего тогда пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия в свою очередь передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.

«Мы оставили им территории, переданные Дудаевым, так как у них маленький регион, и мы братья. Если бы мы отобрали всю территорию, у них там не осталось бы республики. Даже если это в минус нам, мы решили, что сделаем для них хорошее», — сказал Кадыров, добавив, что если ингушская сторона не успокоится, он отберет все. div>