



Хренина спросили, не актуализирует ли вопрос о размещении российских военных баз возросшая активность НАТО у границ Союзного государства.





«Даже словами нашего президента отвечу. А зачем они нам здесь нужны? Если у нас есть Союзное государство, у нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных Сил Республики Беларусь и часть сил и средств от РФ, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно», — сказал Хренин.





Он пояснил, что, поскольку Россия «рядышком», при необходимости все эти силы будут на территории Белоруссии. Поэтому российские военные базы «действительно не нужны», подчеркнул министр.





«Никаких баз не будет. Но если понадобится, то здесь, как сказал президент, будет хоть вся российская армия. Потому что мы не хотим войны, мы не хотим каких-то проблем, но и за свою землю мы будем стоять намертво», — добавил Хренин.







