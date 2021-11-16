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«Не возражаем»: Лукашенко о возведении стены на польской границе

Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений ЕС сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия, заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.



По его словам, важнейшей проблемой белорусских властей остается безопасность государственной границы, что связано с растущим потоком мигрантов на территории республики, передает Sputnik.

"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой", - рассказал Александр Лукашенко.

При этом считает, что все это осуществляется под предлогом обеспечения безопасности ЕС и предотвращения вторжения мигрантов из стран, "которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США".

Лукашенко выразил недоумение, зачем европейским странам концентрировать "самолеты, вертолеты и танки" против мигрантов, скопившихся у границы. Такая реакция политиков в Польше и ЕС его поразила.

"Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия", - возмутился Александр Лукашенко.

После чего добавил, что белорусским властям "угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем".

По мнению Александра Лукашенко, нельзя допускать провокаций, которые могут вызвать силовой конфликт. Поэтому данная проблема не должна развязать "горячего противостояния".
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