







По его словам, важнейшей проблемой белорусских властей остается безопасность государственной границы, что связано с растущим потоком мигрантов на территории республики, передает Sputnik.





"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой", - рассказал Александр Лукашенко.





При этом считает, что все это осуществляется под предлогом обеспечения безопасности ЕС и предотвращения вторжения мигрантов из стран, "которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США".





Лукашенко выразил недоумение, зачем европейским странам концентрировать "самолеты, вертолеты и танки" против мигрантов, скопившихся у границы. Такая реакция политиков в Польше и ЕС его поразила.





"Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия", - возмутился Александр Лукашенко.





После чего добавил, что белорусским властям "угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем".





По мнению Александра Лукашенко, нельзя допускать провокаций, которые могут вызвать силовой конфликт. Поэтому данная проблема не должна развязать "горячего противостояния".