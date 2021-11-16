



Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, отметив, что это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру.





Речь идет про Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г. Согласно этому документу, Россия и Армения обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы любой из сторон.





«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора»,— сказал господин Григорян в эфире Общественного телевидения Армении (цитата по «Интерфаксу»).





Он добавил, что Армения ожидает от России помощи по восстановлению территориальной целостности страны. Речь, по его словам, идет о военной помощи, чтобы «достичь развязки ситуации».





Господин Григорян уточнил, что сначала Ереван проведет переговоры с Баку. В случае их бесполезности, сторона обратится к России.





В МИД Армении также призвали Россию, ОДКБ и страны Минской группы принять активные меры по выводу азербайджанских войск с территории республики.





В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион росси ского миротворческого контингента.





Сегодня Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападении. Минобороны Азербайджана заявило о ранении двух военнослужащих в ходе атаки со стороны Армении. По данным ведомства, армянская сторона во вторник напала на посты в Кельбаджарском и Лачинском районах. Армянская сторона, напротив, обвиняет в нападении Азербайджан, утверждая что тот ведет локальные бои на границе с применением ракетной техники.