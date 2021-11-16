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Между Арменией и Азербайджаном тоже обострение: Ереван просит защиты у России

В Минобороны Армении заявили о крайне напряженной ситуации на востоке страны, где ведутся локальные бои с Азербайджаном. В связи с обострившейся ситуацией, Ереван обратился к Москве с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года.

Между Арменией и Азербайджаном тоже обострение: Ереван просит защиты у России
Anna-News

Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, отметив, что это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру.

Речь идет про Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г. Согласно этому документу, Россия и Армения обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы любой из сторон.

«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора»,— сказал господин Григорян в эфире Общественного телевидения Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что Армения ожидает от России помощи по восстановлению территориальной целостности страны. Речь, по его словам, идет о военной помощи, чтобы «достичь развязки ситуации».

Господин Григорян уточнил, что сначала Ереван проведет переговоры с Баку. В случае их бесполезности, сторона обратится к России.

В МИД Армении также призвали Россию, ОДКБ и страны Минской группы принять активные меры по выводу азербайджанских войск с территории республики.

В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион росси ского миротворческого контингента.

Сегодня Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападении. Минобороны Азербайджана заявило о ранении двух военнослужащих в ходе атаки со стороны Армении. По данным ведомства, армянская сторона во вторник напала на посты в Кельбаджарском и Лачинском районах. Армянская сторона, напротив, обвиняет в нападении Азербайджан, утверждая что тот ведет локальные бои на границе с применением ракетной техники.
КоммерсантЪ
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