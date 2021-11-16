"С нашей стороны обязательно последует соответствующая официальная реакция. Мы инициируем расследование инцидента с привлечением международных организаций, так как все факты очевидны", - подчеркнул Глаз. Его комментарий опубликован на сайте МИД во вторник, пишет Интерфакс.





При этом пресс-секретарь заявил, что Беларусь не пойдет на поводу у таких провокаций, как инцидент с применением польскими силовиками спецсредств на границе.





"Мы заинтересованы в цивилизованном разрешении ситуации, в том числе с учетом интересов людей, постоянно это повторяем. И пока Польша поливает их из водомета, Беларусь каждодневно оказывает гуманитарную помощь", - отметил он.





Глаз подчеркнул, что "цель польской стороны совершенно понятна – ей необходимо еще больше обострить обстановку, на корню задушить любые подвижки по урегулированию ситуации в нормальном ключе".





"Поэтому после предметного обсуждения вопроса вчера на высшем уровне мы видим сегодня с польской стороны прямые провокации и бесчеловечное обращение с обездоленными. Конечно, это издевательство должно быть прекращено. Еще раз повторю, что мы всегда были и остаемся заинтересованными в нормальном, конструктивном и цивилизованном разрешении ситуации ", - заявил он.





Пресс-секретарь ещё раз назвал инцидент "прямой, вызывающей провокацией".





"Спецсредства применяются по территории Беларуси. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумо �ми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие. И это объективная реальность действий страны, которая продолжает учить своих соседей правильной демократии и уважению прав человека. Что будет следующее – гуманитарный артиллерийский обстрел обездоленных женщин и детей на границе? Нет смысла говорить о том, что такие действия прямо нарушают целый ряд международных и двусторонних норм и договоров. Сложно в принципе представить, как можно объяснить применение спецсредств по территории другого суверенного государства", - отметил он.

Напомним, что польская сторона заявила, что при необходимости готова даже применить оружие для защиты границы. Также сообщается о ранениях среди польских военнослужащих.



