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МИД: Минск инициирует расследование инцидента на границе на международном уровне

Минск инициирует расследование инцидента на границе с привлечением международных организаций, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз во вторник.

МИД: Минск инициирует расследование инцидента на границе на международном уровне
BelTA/Reuters
"С нашей стороны обязательно последует соответствующая официальная реакция. Мы инициируем расследование инцидента с привлечением международных организаций, так как все факты очевидны", - подчеркнул Глаз. Его комментарий опубликован на сайте МИД во вторник, пишет Интерфакс. 

При этом пресс-секретарь заявил, что Беларусь не пойдет на поводу у таких провокаций, как инцидент с применением польскими силовиками спецсредств на границе. 

"Мы заинтересованы в цивилизованном разрешении ситуации, в том числе с учетом интересов людей, постоянно это повторяем. И пока Польша поливает их из водомета, Беларусь каждодневно оказывает гуманитарную помощь", - отметил он. 

Глаз подчеркнул, что "цель польской стороны совершенно понятна – ей необходимо еще больше обострить обстановку, на корню задушить любые подвижки по урегулированию ситуации в нормальном ключе". 

"Поэтому после предметного обсуждения вопроса вчера на высшем уровне мы видим сегодня с польской стороны прямые провокации и бесчеловечное обращение с обездоленными. Конечно, это издевательство должно быть прекращено. Еще раз повторю, что мы всегда были и остаемся заинтересованными в нормальном, конструктивном и цивилизованном разрешении ситуации ", - заявил он. 

Пресс-секретарь ещё раз назвал инцидент "прямой, вызывающей провокацией". 

"Спецсредства применяются по территории Беларуси. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумо �ми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие. И это объективная реальность действий страны, которая продолжает учить своих соседей правильной демократии и уважению прав человека. Что будет следующее – гуманитарный артиллерийский обстрел обездоленных женщин и детей на границе? Нет смысла говорить о том, что такие действия прямо нарушают целый ряд международных и двусторонних норм и договоров. Сложно в принципе представить, как можно объяснить применение спецсредств по территории другого суверенного государства", - отметил он. 

Напомним, что польская сторона заявила, что при необходимости готова даже применить оружие для защиты границы. Также сообщается о ранениях среди польских военнослужащих. 

В частности, сообщается о ранении семи полицейских. Об этом сообщает в Twitter польская полиция.

По информации ведомства, во время нападения на пограничном пункте Брузги-Кузница двоих польских полицейских, одной из которых была женщина, госпитализировали с травмами головы, у еще пятерых — ранения рук и ног.
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