







Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на телевизионное выступление господина Хафтара. 22 сентября он покинул пост главнокомандующего Ливийской национальной армией на три месяца, чтобы баллотироваться в качестве кандидата в президенты.





«Выборы — единственный выход из тяжелого кризиса, в который погрузилась наша страна»,— заявил Халифа Хафтар.





Ранее сообщалось, пишет Kommersant.ru что в президентских выборах также намерен приять участие Сейф аль-Ислам Каддафи — второй сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.





Парламентские и президентские выборы в Ливии должны пройти 24 декабря, но для этого необходимо принять соответствующие законы. Госсовет предложенные парламентом нормы не одобрил — прежде всего потому, чтобы не дать возможность выдвинуться господину Хафтару. Госсовет призывал перенести выборы до 2023 года.





После падения режима Муаммара Каддафи на западе Ливии в Триполи действует международно признанное Правительство национального согласия, на востоке — ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Президентские выборы должны были состояться весной 2019 года, но из-за наступления сил Халифы Хафтара на Триполи были перенесены на неопределенный срок. Новая дата была назначена по итогам Ливийского форума политического диалога.