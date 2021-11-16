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Фельдмаршал Ливийской армии Хафтар выдвинулся кандидатом на пост президента Ливии

Главнокомандующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны.



Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на телевизионное выступление господина Хафтара. 22 сентября он покинул пост главнокомандующего Ливийской национальной армией на три месяца, чтобы баллотироваться в качестве кандидата в президенты.

«Выборы — единственный выход из тяжелого кризиса, в который погрузилась наша страна»,— заявил Халифа Хафтар.

Ранее сообщалось, пишет Kommersant.ru что в президентских выборах также намерен приять участие Сейф аль-Ислам Каддафи — второй сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Парламентские и президентские выборы в Ливии должны пройти 24 декабря, но для этого необходимо принять соответствующие законы. Госсовет предложенные парламентом нормы не одобрил — прежде всего потому, чтобы не дать возможность выдвинуться господину Хафтару. Госсовет призывал перенести выборы до 2023 года.

После падения режима Муаммара Каддафи на западе Ливии в Триполи действует международно признанное Правительство национального согласия, на востоке — ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Президентские выборы должны были состояться весной 2019 года, но из-за наступления сил Халифы Хафтара на Триполи были перенесены на неопределенный срок. Новая дата была назначена по итогам Ливийского форума политического диалога.
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