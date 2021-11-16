



Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".





— Я видел фильм, который делали журналисты, и это был единственный вариант, когда следствие, уставшее тогда от этого всего хайпа вокруг, полностью предоставило журналистам все свои материалы. (Аваков имеет в виду фильм «Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать». — УП).





…Я почему говорю, посмотрите этот фильм. Там же есть логика событий: как люди шли, где находилась квартира, как они исчезали из поля зрения, как они появлялись, как вышла девушка из метро.





В чем проблема такого рода вещей: это все косвенные улики. Никого с ножом в руках не застали, со следами крови. В чем и сложность этой ситуации. Эти улики должны располагаться по логике. Вот логика следствия в этом фильме, я так на него посмотрел — 8 из 10 он отражает действительность в моем понимании.





— Каков был их мотив? У Кузьменко, у Рифмастера?





— Мое мнение, что эти все люди были исполнителями. И именно этот эпизод и направился в суд — что они исполнители. Они могли знать, а могли и не знать до конца, в отношении кого они это делают. Кто им это дело заказал, по какой процедуре — это отдельный разговор. Он вынесен в отдельное производство.





Экс-министр добавил, что в расследовании вероятного «белорусского следа» у следствия есть два свидетеля.





«Когда касается заказчика, когда касается белорусского следа, который получил свое развитие, у нас появилось два свидетеля, которые начали дополнительно давать показания. Это тоже изучается».





Однако Аваков не назвал фамилий этих свидетелей. Ранее статус свидетеля по этому делу получил бывший заместитель командира боевой группы «Алмаз» Игорь Макар. Его допросили в январе после публикации звукозаписи 2012 года, в которой фигурируют белорусские спецслужбы.











