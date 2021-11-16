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У Саакашвили началась кровавая рвота

Но к нему не пускают врачей

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, но к нему не пускают врачей, передает РИА Новости.

Ранее Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили.

"Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
Источник: haqqin.az
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