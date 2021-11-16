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"Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы – силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия", - сказала Михальская.





"Но я подчеркиваю, что мы будем стараться оружия не использовать. Мы не хотим использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться", - цитирует ее ria.ru











































