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"Если будет нужно, мы не станем колебаться" В Польше пообещали при необходимости применить оружие

Пограничная стража Польши в случае необходимости применит оружие без колебаний, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам во вторник.

фото носит иллюстративный характер

"Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы – силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия", - сказала Михальская.

"Но я подчеркиваю, что мы будем стараться оружия не использовать. Мы не хотим использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться", - цитирует ее ria.ru
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