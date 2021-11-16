По словам Лаврова, во время средиземноморской волны мигрантов, балканской волны мигрантов ранее ЕС пытался решать вопросы коллегиально.

"В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Россия готова содействовать урегулированию миграционного кризиса.





"Мы, как вы знаете, делаем все, чтобы помочь этот кризис урегулировать. К президенту Путину обращались представители ряда стран ЕС, включая Германию, Францию. Вчера был телефонный разговор с президентом Макроном. Нам адресуется просьба оказать содействие, и мы такое содействие готовы оказать", - сказал Лавров во время пресс-конференции.





Однако, как настаивает Лавров, главным в решении миграционного кризиса является установление прямого диалога между ЕС и Лукашенко.





"Хорошо, что состоялся телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с Лукашенко", - добавил министр, отметив, что не в курсе деталей беседы.





"Я очень надеюсь, что здравый смысл на той стороне границы, на польской стороне границы, возобладает", - сказал Лавров.