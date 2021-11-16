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Кремль на связи

Лукашенко и Путин вновь говорили по телефону.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на западной границе Союзного государства двух стран, сообщило во вторник госагентство Белта.

"Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.

Отмечается, что прежде всего, главы государств обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. 

"Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", - говорится в сообщении

Отмечается, что "президент Беларуси в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Меркель". Лукашенко и Путин также обсудили график будущих контактов.

Ранее сегодня Александр Лукашенко не исключил, что попросит Путина о содействии в разрешении кризиса
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