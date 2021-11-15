Об этом сообщил агентству LETA глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.





«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций.По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям, но планируется, что пятый пакет санкций будет включать белорусских чиновников, компаний, в том числе авиационных, которые участвуют в организации этого процесса», - заявил он, его слова приводит belmarket.by





По словам Ринкевичса, более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни.





Он также сообщил, что уже обсуждается и шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления со стороны Беларуси.





По его словам, также была дискуссия как об авиационной инфраструктуре Беларуси, так и об авиакомпаниях третьих стран — однако решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на границе с Беларусью в ближайшие дни и недели.





Напомним, 15 ноября Евросоюз утвердил создание нового санкционного режима, который позволит ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих, по мнению сообщества, незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействующих в этом властям Беларуси.