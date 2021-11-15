МИД Латвии анонсировал шестой пакет санкций против Беларуси
ЕС достиг соглашения по пятому пакету санкций против Минска. Также уже обсуждается и шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления.
Об этом сообщил агентству LETA глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций.По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям, но планируется, что пятый пакет санкций будет включать белорусских чиновников, компаний, в том числе авиационных, которые участвуют в организации этого процесса», - заявил он, его слова приводит belmarket.by
По словам Ринкевичса, более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни.
Он также сообщил, что уже обсуждается и шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления со стороны Беларуси.
По его словам, также была дискуссия как об авиационной инфраструктуре Беларуси, так и об авиакомпаниях третьих стран — однако решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на границе с Беларусью в ближайшие дни и недели.
Напомним, 15 ноября Евросоюз утвердил создание нового санкционного режима, который позволит ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих, по мнению сообщества, незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействующих в этом властям Беларуси.
13:26 16/11/2021
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