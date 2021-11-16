Новый пакет санкций США может оказаться жестче европейских
О новых односторонних санкциях сообщил 15 ноября на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Что будут включать эти санкции, пока неизвестно.
"Мы также готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм", – сказал Прайс.
По его словам, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" действиями Минска и "решительно осуждают" использование людей, находящихся в уязвимом положении.
Представитель Госдепа также призвал белорусские власти "немедленно прекратить кампанию по организации" миграционных потоков в Европу.
Кроме того, США обвинили официальный Минск в подрыве безопасности и стабильности не только соседних с ней европейских стран, но и всего континента. "Мы продолжим оказывать все больше давления [на власти Беларуси]", - сказал Прайс, которого цитирует ТАСС.
Как замечает belmarket.by, прошлые американские санкции оказались значительно серьезней санкций Евросоюза. При этом процесс их ввода значительно более быстрый чем в ЕС, так как не требует никаких формальных согласований с иными странами.
13:05 16/11/2021
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