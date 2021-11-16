



"Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран", — ссылается агентство на слова Лукашенко, сказанные им на совещании во вторник.





Лукашенко также добавил, что ухудшение обстановки не нужно никому — ни Минску, ни Брюсселю.





Отметим, что для Александра Лукашенко молчание и нерассказ в подробностях явление не свойственное.





Пресс-служба Ангелы Меркель тоже ничего конкретного о разговоре не сообщила, лишь констатировав, что он состоялся и стороны договорились поддерживать контакт.