







Ранее белорусское министерство обороны заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Беларусью нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.





"Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты - военных - там, на границе. Такого приказа главнокомандующий вооруженными силами не отдавал", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Белта.





Вместе с тем он подчеркнул, что "планы противодействия любой агрессии с их стороны" в стране имеются. "Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал", - констатировал Лукашенко.