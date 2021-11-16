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Дмитриев - о звонке Меркель: И это прорыв?

Политик высказал мнение в своем фейсбуке, как следует воспринимать беседу уходящего канцлера Германии с Лукашенко


"Меркель позвонила Лукашенко и это преподносится пропагандой, как прорыв и победа. 

Еще совсем недавно подобный факт был бы обычной строкой в новостной ленте. Зато по итогу, имел бы куда больше позитивного для обеих стран. 

А так имеем вот что. Неформальный лидер ЕС позвонила тому, кто, по ее мнению, виновен в создании кризиса на восточной границе, чтобы выяснить позиции и добиться доступа гуманитарной помощи к людям, которые находятся на белорусской стороне.

Но перед этим она позвонила главе совсем другой страны, чтобы тот либо решил вопрос, либо убедил Лукашенко взять трубку. Убедил, а сам вписываться не стал. 
И это прорыв? Как говорится в известном анекдоте «ну, тогда извините…»", - написал Андрей Дмитриев.
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