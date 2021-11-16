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Телеграм-канал "Белорусский партизан" будет удален

Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам 8-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Белорусский Партизан», признана экстремистскими материалами.

Мы не знаем причин, мы не понимаем, в чем экстремизм объективной информации о жизни в стране, но мы не хотим подставлять людей. Поскольку подписка на телеграм-каналы, в которых нашли экстремистскую информацию, чревата наказанием.

Но это не означает, что мы прекращаем работу.    
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